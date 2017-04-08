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Казахстан гарантировал себе победу над Китаем в матче Кубка Дэвиса

  • 08.04.2017 18:46
Казахстан гарантировал себе победу над Китаем в матче Кубка Дэвиса

В Астане прошла игра парного разряда матча Кубка Дэвиса в Первой группе зоны «Азия/Океания» Казахстан — Китай, сообщает Sports.kz.

Честь хозяев корта отстаивали Андрей Голубев и Александр Недовесов, которым противостояли Бай Янь и Мао-Синь Гун. Игра прошла в упорной борьбе, и исход встречи решился только в пятом сете. Итогом стала победа Голубева и Недовесова со счетом 3:6, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3.

Таким образом, общий счет встречи стал 3:0 в пользу Казахстана. Тем самым наши теннисисты досрочно обеспечили себе победу над представителями Поднебесной независимо от исхода двух оставшихся одиночных поединков, которые пройдут завтра.

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