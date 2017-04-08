Мариан Урдабаева выиграла серебро на Гран-при по дзюдо

Казахстанская дзюдоистка Мариан Урдабаева завоевала серебряную медаль на международном Гран-при, который проходит в Анталии. Урдабаева, выступающая в весовой категории до 63 кг, в первом поединке одержала победу над Благожевич Мажу из Хорватии.

Во второй схватке она выиграла россиянку Крюкову Ольгу с оценкой иппон. В решающем поединке казахстанка уступила Катрин Унтервурцахер из Австрии, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Казахстана. Отметим, накануне два представителя Казахстана завоевали две золотые медали. Их авторами стали Галбадрах Отгонцэцэг (48) и Гусман Кыргызбаев (60). Напомним, международный турнир проходит в Анталии с 7 по 9 апреля. На турнире участвуют 252 спортсмена из 34-х стран мира, из них 22 дзюдоиста защищаю честь Казахстана.