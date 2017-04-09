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Василий Ломаченко победил Джейсона Сосу и защитил титул WBO

  • 09.04.2017 10:40
Василий Ломаченко победил Джейсона Сосу и защитил титул WBO Фото: fakty.ua

Чемпион WBO во втором полулегком весе, украинский боксер Василий Ломаченко защитил свой титул.

Бой против претендента из Америки Джейсона Сосы продлился девять раундов, вместо положенных 12-ти. Команда американца отказалась от продолжения борьбы.

Для 28-летнего украинца, двукратного олимпийского чемпиона, этот бой стал всего лишь девятым в профессиональном ринге, а  победа - восьмой, при этом в его активе имеется и одно поражение. 

Напомним, в андеркарте у Ломаченко выступили и другие украинские боксеры. Так, Александр Усик судейским решением победил американца Майкла Хантера, а Александр Гвоздик в третьем раунде нокаутировал кубинца Юниески Гонсалеса. 

Источник: vesti.kz

 
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