Василий Ломаченко победил Джейсона Сосу и защитил титул WBO

Бой против претендента из Америки Джейсона Сосы продлился девять раундов, вместо положенных 12-ти. Команда американца отказалась от продолжения борьбы.

Для 28-летнего украинца, двукратного олимпийского чемпиона, этот бой стал всего лишь девятым в профессиональном ринге, а победа - восьмой, при этом в его активе имеется и одно поражение.

Напомним, в андеркарте у Ломаченко выступили и другие украинские боксеры. Так, Александр Усик судейским решением победил американца Майкла Хантера, а Александр Гвоздик в третьем раунде нокаутировал кубинца Юниески Гонсалеса.

Источник: vesti.kz