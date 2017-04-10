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Головкину подсказали, как возглавить P4P-рейтинг

  • 10.04.2017 07:18
Головкину подсказали, как возглавить P4P-рейтинг

Британский журналист Дэнни Флексен рассказал о его персональном pound-for-pound (вне зависимости от весовой категории) рейтинге боксеров, сообщает Sports.kz.

«Андре Уорд побил лучших боксеров (кроме него самого) в двух дивизионах. Именно поэтому для меня он — номер один P4P. Кто еще может сделать это? Возможно, Роман Гонсалес. Или если Геннадий Головкин, побив Дэниэла Джейкобса, поднимется в весе и побьет там Джеймса Дигейла. Или Василий Ломаченко победит в 136 фунтах Майки Гарсию», — написал Флексен в твиттере.

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