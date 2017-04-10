Головкину подсказали, как возглавить P4P-рейтинг

«Андре Уорд побил лучших боксеров (кроме него самого) в двух дивизионах. Именно поэтому для меня он — номер один P4P. Кто еще может сделать это? Возможно, Роман Гонсалес. Или если Геннадий Головкин, побив Дэниэла Джейкобса, поднимется в весе и побьет там Джеймса Дигейла. Или Василий Ломаченко победит в 136 фунтах Майки Гарсию», — написал Флексен в твиттере.