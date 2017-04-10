Капитан Национальной женской сборной Казахстана Диас Доскараев заявил следующих теннисисток: Юлия Путинцева (рейтинг WTA-31, Ярослава Шведова (рейтинг WTA-51), Галина Воскобоева (рейтинг WTA-268), Камила Керимбаева (рейтинг WTA-362).
Капитан команды Канады Сильвен Брюно вызвал на встречу против Казахстана следующих игроков: Бьянка Ванесса Андрееска (рейтинг WTA-189), Франсуаз Абанда (рейтинг WTA-194), Кэтрин Себов (рейтинг WTA-295), Габриэла Дабровски (рейтинг WTA-351).
Напомним, что 22-23 апреля 2017 года в городе Монреаль (Канада) состоится матч плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации, где женская сборная Казахстана поборется за выход во вторую Мировую группы Кубка Федерации со сборной Канады.
Шведова, Воскобоева и Керимбаева сыграют против Канады в составе национальной сборной РК
- 10.04.2017 13:35
-
Определился итоговый состав женской сборной Казахстана на матч плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации против команды Канады.
Капитан Национальной женской сборной Казахстана Диас Доскараев заявил следующих теннисисток: Юлия Путинцева (рейтинг WTA-31, Ярослава Шведова (рейтинг WTA-51), Галина Воскобоева (рейтинг WTA-268), Камила Керимбаева (рейтинг WTA-362).
- День
- Неделя
- Месяц
Последние новости
-
14:34
Новый терминал столичного аэропорта откроют 1 июня
-
14:07
На сегодняшний день 80 тысяч человек стали участниками Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства
-
13:35
Шведова, Воскобоева и Керимбаева сыграют против Канады в составе национальной сборной РК
-
13:09
В рамках внедрения адресной социальной помощи нового формата проводится разъяснительная работа
-
12:36
Видеообзор мероприятий с участием Главы государства за I квартал 2017 года
icon_video
-
12:03
В Правительстве РК рассмотрели ход проведения приватизации
-
11:32
Глава государства выразил соболезнования Президенту Египта в связи с терактом в городах Танта и Александрия
-
11:12
В Казахстане в 2017 году будут переданы в конкурентную среду 325 объектов
-
11:02
Министр обороны РК встретился с лучшими армейскими спортсменами
-
10:34
Иртыш вышел из русла из-за затора на реке
-
09:42
Самолет, вылетевший из Алматы в Дубаи, вернулся из-за технических проблем
-
09:09
До конца года в ЮКО отремонтируют 25 мостов
-
08:05
Джонатан Гранофф: Казахстан стремится к сотрудничеству и поиску компромиссов
-
07:18
Головкину подсказали, как возглавить P4P-рейтинг
-
07:00
Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана
-
23:30
В Канаде при сходе лавины пропали пятеро туристов
-
22:52
Казахстанский дзюдоист Раков стал серебряным призером Grand Prix в Анталии
-
21:24
Число жертв взрыва у церкви в Александрии возросло до 18
-
20:28
В Алматинской области вдвое увеличат посевы сахарной свеклы
-
19:56
В Египте в центре Александрии обезврежено взрывное устройство
-
18:46
Казахстан выиграл второе «золото» на юношеском чемпионате мира по тяжелой атлетике
-
17:41
Граждан Казахстана среди пострадавших в Москве нет
-
16:07
Антитеррористический рейд проходит в Стокгольме
-
14:30
Жертвами взрыва в египетском городе Танта стали 15 человек
-
13:12
В Астане состоятся соревнования по аэробной гимнастике