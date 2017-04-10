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Шведова, Воскобоева и Керимбаева сыграют против Канады в составе национальной сборной РК

  • 10.04.2017 13:35
Шведова, Воскобоева и Керимбаева сыграют против Канады в составе национальной сборной РК

Определился итоговый состав женской сборной Казахстана на матч плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации против команды Канады.

Капитан Национальной женской сборной Казахстана Диас Доскараев заявил следующих теннисисток: Юлия Путинцева (рейтинг WTA-31, Ярослава Шведова (рейтинг WTA-51), Галина Воскобоева (рейтинг WTA-268), Камила Керимбаева (рейтинг WTA-362).
 
Капитан команды Канады Сильвен Брюно вызвал на встречу против Казахстана следующих игроков: Бьянка Ванесса Андрееска (рейтинг WTA-189), Франсуаз Абанда (рейтинг WTA-194), Кэтрин Себов (рейтинг WTA-295), Габриэла Дабровски (рейтинг WTA-351).
 
Напомним, что 22-23 апреля  2017 года в городе Монреаль (Канада) состоится матч плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации, где женская сборная Казахстана поборется за выход во вторую Мировую группы Кубка Федерации со сборной Канады.

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