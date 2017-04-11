Непобежденный чемпион мира усомнился в величии Головкина
- 11.04.2017 08:06
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Американский боксер Майки Гарсия (36-0, 30 КО) в интервью FightHub TV рассказал об оппонентах казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО).
«Головкин «выносит» всех своих соперников, но недавно у него был бой с Дэнни Джейкобсом – боксером другого уровня. И мы видели, что он не смог показать то, что показывает обычно. Я это к тому, что быть чемпионом – не значит быть великим», - заявил Гарсия.
Напомним, 19 марта Головкин победил американского боксера Дэниэла Джейкобса (32-2, 29 КО) единогласным решением судей. Этот бой стал первым 12-раундовым поединком в карьере GGG.
Источник: sports.kz
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