Головкин отказался от боя с Сондерсом - СМИ
- 11.04.2017 08:34
-
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), похоже, определился с приоритетами на этот год.
Команда Головкина вела переговоры с обладателем пояса WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). Их объединительный поединок был намечен на 10 июня в Казахстане.
Однако, как сообщает журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на многочисленные источники, Головкин пропустит июньский бой, чтобы сосредоточиться на сентябрьском противостоянии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48-1-1, 34 КО). Стороны также ведут переговоры.
При этом ранее промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры затягиваются из-за травмы Головкина. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.
В то же время промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя не раз говорил о том, что он не одобряет планы Головкина на июнь. По его словам, в том поединке GGG рискует получить травму, что может сорвать его бой с мексиканцем в сентябре.
Источник: vesti.kz
- День
- Неделя
- Месяц
Последние новости
-
08:34
Головкин отказался от боя с Сондерсом - СМИ
-
08:06
Непобежденный чемпион мира усомнился в величии Головкина
-
07:15
На большей части страны ожидается небольшое похолодание
-
01:09
Юбилей отметил самый молодой оркестр страны
icon_video
-
23:57
Спасателей Кызылординской области представили к ведомственным наградам
icon_video
-
23:40
Паводок в Прииртышье пошел на спад
icon_video
-
23:20
Паводком смыло участок республиканской трассы в ВКО
icon_video
-
23:12
Итоги дня 21.00 от 10.04.2017
icon_video
-
23:00
25 тысяч жалоб поступило на полицейских Алматы в прошлом году
icon_video
-
22:50
В Актобе цена на сжиженный газ снизилась на 25 процентов
icon_video
-
22:30
МИД Казахстана призвал к поддержке Астанинского и Женевского процессов по Сирии
icon_video
-
22:10
В теракте в Стокгольме подозревается 39-летний уроженец Узбекистана
icon_video
-
21:50
В Правительстве рассказали о темпах приватизации
icon_video
-
21:30
В минэнерго откажутся от госрегулирования цены на газ к 2020 году
icon_video
-
21:10
Износ энергосистем в ВКО достиг 76 процентов
icon_video
-
20:50
Генеральный прокурор прибыл с рабочим визитом в Австрию
icon_video
-
20:30
Состоялись политические консультации между Афганистаном и Казахстаном
icon_video
-
20:10
У депутатов вызвало возмущение качество строительства дорог
icon_video
-
19:50
Участниками новой госпрограммы стали 80 тысяч казахстанцев
icon_video
-
19:30
Казахстан будет экспортировать мясо говядины и баранины в Израиль
-
19:00
Глава государства дал интервью телеканалу «МИР», посвященное юбилею ОДКБ
icon_video
-
18:00
Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 11 процентов
-
17:30
Греция заинтересована в привлечении туристов из Казахстана
-
17:00
Турнир по мини-футболу «Спорт – здоровье нации» прошел в Астане
-
16:21
Японские ученые намерены пробурить всю земную кору