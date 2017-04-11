Головкин отказался от боя с Сондерсом - СМИ

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО), похоже, определился с приоритетами на этот год.

Команда Головкина вела переговоры с обладателем пояса WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО). Их объединительный поединок был намечен на 10 июня в Казахстане.

Однако, как сообщает журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на многочисленные источники, Головкин пропустит июньский бой, чтобы сосредоточиться на сентябрьском противостоянии с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48-1-1, 34 КО). Стороны также ведут переговоры.

При этом ранее промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры затягиваются из-за травмы Головкина. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.

В то же время промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя не раз говорил о том, что он не одобряет планы Головкина на июнь. По его словам, в том поединке GGG рискует получить травму, что может сорвать его бой с мексиканцем в сентябре.