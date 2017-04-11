Санчес признал, что Головкин мог получить повреждение - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
USD/KZT 313, 67
EUR/KZT 332,9
RUB/KZT 5,5
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Санчес признал, что Головкин мог получить повреждение

  • 11.04.2017 11:03
Санчес признал, что Головкин мог получить повреждение фото: YouTube
Тренер казахстанского чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес признался, что его подопечный после поединка с Дэниэлом Джейкобсом был измотан сильнее обычного.
«Он был нездоров. Он провел 12-раундовый бой. Я не увидел этого в первый день в раздевалке. Обычно это начинает чувствоваться на второй-третий день, и я не проверял его. После длительного тренировочного лагеря я – последний, кого бы он хотел видеть. Но Головкин не из тех, кто жалуется, так что это естественная боль. У него был тяжелый поединок», - сказал Санчес в беседе с Yahoo! Sports.
Напомним, ранее британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что Головкин может быть травмирован, однако вскоре после этого Абель Санчес опроверг данную информацию.
Источник: sports.kz
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Головкин отказался от боя с Сондерсом - СМИ
Непобежденный чемпион мира усомнился в величии Головкина
Головкину подсказали, как возглавить P4P-рейтинг
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.