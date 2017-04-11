Санчес признал, что Головкин мог получить повреждение
- 11.04.2017 11:03
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Тренер казахстанского чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Абель Санчес признался, что его подопечный после поединка с Дэниэлом Джейкобсом был измотан сильнее обычного.
«Он был нездоров. Он провел 12-раундовый бой. Я не увидел этого в первый день в раздевалке. Обычно это начинает чувствоваться на второй-третий день, и я не проверял его. После длительного тренировочного лагеря я – последний, кого бы он хотел видеть. Но Головкин не из тех, кто жалуется, так что это естественная боль. У него был тяжелый поединок», - сказал Санчес в беседе с Yahoo! Sports.
Напомним, ранее британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что Головкин может быть травмирован, однако вскоре после этого Абель Санчес опроверг данную информацию.
Источник: sports.kz
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