Казахстанские тяжелоатлеты - в тройке лучших на юношеском чемпионате мира

Впервые в истории юношеская сборная Республики Казахстан по тяжелой атлетике заняла третье место на прошедшем чемпионате мира в Бангкоке, тем самым обеспечив себе максимальное количество лицензий на предстоящие юношеские Олимпийские игры-2018.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики РК. В активе нашей команды 6 медалей, среди которых три золота, одно серебро и две бронзы.

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