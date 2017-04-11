Казахстанские тяжелоатлеты - в тройке лучших на юношеском чемпионате мира

Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики РК.
В активе нашей команды 6 медалей, среди которых три золота, одно серебро и две бронзы.
Впервые в истории юношеская сборная Республики Казахстан по тяжелой атлетике заняла третье место на прошедшем чемпионате мира в Бангкоке, тем самым обеспечив себе максимальное количество лицензий на предстоящие юношеские Олимпийские игры-2018.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики РК.
В активе нашей команды 6 медалей, среди которых три золота, одно серебро и две бронзы.
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