Международный турнир по боксу проходит в Таразе

Более 300 спортсменов, представляющих сборные команды России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, съехались в Тараз на международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы.

В спортивном комплексе «Областная школа бокса №6» состязания проходят в 15-ти весовых категориях - от 42 кг до +80 кг. Поединки в рамках четвертьфиналов уже определили наибольшее представительство казахстанцев. В четвертьфинал также попали несколько представителей Узбекистана и Кыргызстана.

- Мы постарались провести турнир на достойном организационном уровне. Все приехавшие команды привезли хорошие составы, есть на что посмотреть. Отличная подготовка у ребят из России, Узбекистана, - рассказал старший тренер таразской школы бокса Мурат Жарымбеков

По словам помощника старшего тренера юношеской сборной Казахстана Талгата Алипбека, перед отечественным боксом сейчас стоит задача определить ближайший резерв сборной республики.

- Один наш состав участвует в международном турнире в Баку, другой соревнуется здесь. Основные турниры для нас позади, но подобная практика и международный опыт никогда не помешают, - сказал он.

Источник: Казинформ