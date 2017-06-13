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Международный турнир по боксу проходит в Таразе

  • 13.06.2017 07:48
Международный турнир по боксу проходит в Таразе Фото: nashkraj.by

Более 300 спортсменов, представляющих сборные команды России, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, съехались в Тараз на международный турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы.

В спортивном комплексе «Областная школа бокса №6» состязания проходят в 15-ти весовых категориях - от 42 кг до +80 кг. Поединки в рамках четвертьфиналов уже определили наибольшее представительство казахстанцев. В четвертьфинал также попали несколько представителей Узбекистана и Кыргызстана. 

- Мы постарались провести турнир на достойном организационном уровне. Все приехавшие команды привезли хорошие составы, есть на что посмотреть. Отличная подготовка у ребят из России, Узбекистана, - рассказал старший тренер таразской школы бокса Мурат Жарымбеков

По словам помощника старшего тренера юношеской сборной Казахстана Талгата Алипбека, перед отечественным боксом сейчас стоит задача определить ближайший резерв сборной республики. 

- Один наш состав участвует в международном турнире в Баку, другой соревнуется здесь. Основные турниры для нас позади, но подобная практика и международный опыт никогда не помешают, - сказал он.

Источник: Казинформ

 
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