В честь Дня журналистики в столице состоится турнир по мини-футболу

Инициатором мероприятия выступает Управление внутренней политики акимата г. Астаны. Победителей турнира ожидают различные награды: кубки, медали, дипломы и ценные призы.
Напомним, что в прошлом году на турнире победила команда «Қазақ радиосы», «серебро» досталось телеканалу «Хабар», а «бронзу» завоевал творческий коллектив телеканала «Қазақстан».
Для участия в турнире необходимо подать заявку (прилагается) на электронную почту 77782597@inbox.ru. Положение турнира будет опубликовано на официальном сайте акимата города Астаны.
Подробную информацию можно узнать по номерам: 55-67-06, 8-778-676-61-31.
Источник: astana.gov.kz