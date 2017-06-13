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В честь Дня журналистики в столице состоится турнир по мини-футболу

  • 13.06.2017 09:10
В честь Дня журналистики в столице состоится турнир по мини-футболу Фото: sportsffa.kz

В рамках празднования Дня работников связи и информации 24 июня в 09:00 на стадионе имени К. Мунайтпасова (ул. Кенесары, 14) состоится ежегодный турнир по мини-футболу среди представителей средств массовых информаций. 

Инициатором мероприятия выступает Управление внутренней политики акимата г. Астаны. Победителей турнира ожидают различные награды: кубки, медали, дипломы и ценные призы. 

Напомним, что в прошлом году на турнире победила команда «Қазақ радиосы», «серебро» досталось телеканалу «Хабар», а «бронзу» завоевал творческий коллектив телеканала «Қазақстан».

Для участия в турнире необходимо подать заявку (прилагается) на электронную почту 77782597@inbox.ru. Положение турнира будет опубликовано на официальном сайте акимата города Астаны.

Подробную информацию можно узнать по номерам: 55-67-06, 8-778-676-61-31.

Источник: astana.gov.kz

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