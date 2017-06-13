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Бразильский мастер бесплатно обучает астанчан джиу-джитсу

  • 13.06.2017 12:15
Бразильский мастер бесплатно обучает астанчан джиу-джитсу Фото: astana.gov.kz

Обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу Марко Алмейда будет все лето проводить тренировки в рамках проекта Fitness Park Astana, сообщил корреспонденту медиацентра столичного акимата трехкратный чемпион мира по джиу-джитсу Канат Алин.

Бесплатные спортивные занятия по воскресеньям с 10 утра в Центральном городском парке проводятся при поддержке акимата Астаны. Разминка и упражнения на свежем воздухе проходят на пяти площадках. Каждый желающий может выбрать свой формат тренировок: сrossfit, zumba, combat-battle, джиу-джитсу, йога.

- Все наши тренеры имеют звания чемпионов мира, мастеров спорта международного класса. Мы стараемся приглашать на занятия топовых мастеров. Все лето столичных спортсменов будет тренировать обладатель черного пояса, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Марко Алмейда. А с последователями здорового образа жизни он встретится на татами в рамках проекта Fitness Park Astana. Это хорошая возможность для всех – учиться у лучших спортсменов, – говорит Канат Алин.

Каждое утро выходного дня спортивные занятия в Центральном парке собирают более ста человек. На воскресные тренировки приходят жители столицы всех возрастов. В этом году упражнения на свежем воздухе начали проводить еще в двух столичных парках: «Жерұйық» и «Студенческий».

Источник: astana.gov.kz

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