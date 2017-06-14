Республиканский турнир по настольному теннису для особенных детей прошел в Астане

В соревнованиях приняли участие 97 спортсменов из 9 регионов Казахстана, всего на турнир приехали 120 человек.

– Этот турнир является отборочным этапом для участия в сборной команде Казахстана на Всемирных летних специальных Олимпийских играх, которые пройдут в марте 2019 года в Абу-Даби. Мы планируем выставить там большую казахстанскую команду по 15 видам спорта, в том числе и по настольному теннису, – рассказывает генеральный директор Special Olympics Kazakhstan Ольга Бахарева.

Победители турнира получат медали и грамоты, сладкие подарки и памятные призы. Специально для участников турнира организована экскурсия – завтра дети вместе с сопровождающими посетят выставку ЭКСПО-2017 в Астане.

– Это уже мои третьи республиканские соревнования: в прошлом году я заняла первое место, в этом году надеюсь выступить не хуже. Многих ребят уже знаю: кто-то приезжал к нам в Семей на соревнования, с кем-то играла в Костанае. Сегодня мы все здесь, а завтра поедем на ЭКСПО. Очень хочу все увидеть, – делится впечатлениями спортсменка из города Семей Восточно-Казахстанской области Екатерина Вальцева.

– Спорт для детей с ограниченными возможностями – это школа жизни. Потому что здесь они получают не только профессиональные навыки, вдобавок к этому – укрепление здоровья, социализацию, улучшение качества жизни. Да и вообще, дети чувствуют себя по-другому, – рассказывают тренеры.

Организаторами турнира является Special Olympics Kazakhstan при поддержке Управления туризма, физической культуры и спорта города Астаны. Основная миссия – организация круглогодичных тренировок и проведение соревнований по олимпийским видам спорта для детей, подростков, молодежи и взрослых с ограниченными возможностями.

Источник: astana.gov.kz