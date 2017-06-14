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Сборную Казахстана по волейболу заподозрили в договорных матчах в Мировой лиге

  • 14.06.2017 18:45
Сборную Казахстана по волейболу заподозрили в договорных матчах в Мировой лиге Коллаж "Рейтинга Букмекеров"

Два матча мужской сборной Казахстана по волейболу могут быть договорными. Исследование провела бельгийская некоммерческая организация FederBet, которая занимается выявлением и расследованием договорных матчей в спорте.

В случае сборной Казахстана речь идет о двух матчах в третьем дивизионе Мировой лиги в Тунисе. В этом турнире командам не грозит вылет, а команда-победитель поднимается во второй дивизион, передает vesti.kz.

Под подозрение попали матчи Казахстана против Туниса и Черногории, которые состоялись 9 и 10 июня соответственно. В первом случае зафиксированы подозрительные ставки на победу в первой партии с форой (-4,5), то есть с разницей в пять очков и более. В итоге так и случилось - Тунис победил со счетом 25:13. Правда, затем африканская сборная проиграла три подряд сета и уступила Казахстану, но на этот вариант не было зафиксировано аномальных ставок.

В матче с Черногорией шел вал ставок на победу балканской команды в первом сете и на выигрыш в матче со счетом 3:0 по партиям. В итоге черногорцы одержали уверенную победу. Как отмечает «Рейтинг букмекеров», Черногория на самом деле являлась фаворитом, но в этом сезоне Мировой лиги выступает крайне нестабильно, а до матча с Казахстаном ни разу не побеждала в трех партиях.

В FederBet подчеркивают, что ранее неоднократно фиксировали аномальные движения коэффициентов во встречах национального чемпионата Казахстана. Идет ли речь о мужском или женском первенстве, не уточняется.

С FederBet сотрудничают многие известные букмекерские конторы, футбольные клубы и Испанская лига профессионального футбола (LFP), которая отвечает за проведение матчей Ла Лиги.

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