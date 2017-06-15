Флойд Мейвезер и Конор МакГрегор официально объявили о бое

Бой, о котором уже объявлено официально, пройдет по правилам бокса, а в США его по системе платных трансляций (PPV) покажет телеканал Showtime.



«Это официально!» - написал Мейвезер на официальных страницах в соцсетях и представил афишу боя с МакГрегором.



«Бой состоится!» - написал МакГрегор и опубликовал фотоколлаж с Флойдом Мейвезером-старшим, который тренирует своего сына.

Обозреватель ESPN Дэн Рафаэль со ссылкой на президента UFC Дана Уайта сообщил, что поединок Мейвезер - МакГрегор пройдет в лимите первого среднего веса (до 154 фунтов) на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

При этом 16 сентября на арене T-Mobile состоится вечер бокса, в главном событии которого чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанcкий боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) будет защищать свои титулы в бою с мексиканцемц Саулем «Канело»Альваресом. В США поединок на PPV покажет телеканал HBO.

Стоит отметить, что изначально Мейвезер и МакГрегор пытались договориться о бое на 16 сентября, но затем Головкин с Альваресом перехватили эту дату.

В начале июня Головкин побывал в студии TMZ Sports, где объяснил разницу между его боем с Альваресом и поединком Мейвезер - МакГрегор. Ранее казахстанец заявлял, что не согласится на бой против представителя смешанных единоборств, потому что не шоумен и уважает бокс как вид спорта.

В начале июня промоутер Оскар Де Ла Хойя, ведущий дела Альвареса, обратился с открытом письмом к фанатам бокса, в котором просил их игнорировать бой Мейвезер - МакГрегор и назвал его цирком. В ответ на это президент UFC Дана Уайт обозвал Де Ла Хойю тупым и заявил, что тот несколькими месяцами ранее просил его сделать поединок между «Канело» и МакГрегором.

Источник: vesti.kz