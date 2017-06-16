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Финал WSB пройдет в Астане

  • 16.06.2017 17:44
Финал WSB пройдет в Астане sports.kz

Определилось место проведения финальных боев Всемирной Серии бокса WSB.

Финал седьмого сезона Всемирной серии бокса (WSB) пройдет в Астане, в спортивном комплексе «Казахстан». 15 июля за звание чемпиона поборются самые титулованные команды серии «Astana Arlans» и «Cuba Domadores», сообщает пресс-служба Президентского клуба «Астана».

Вопрос о месте проведения финала седьмого сезона Всемирной серии бокса рассматривался долго, и в итоге выбор пал на столицу Казахстана, которая сейчас принимает гостей со всего мира для посещения инновационной международной выставки «EXPO-2017».

- Этим летом Астана является жемчужиной культурных мероприятий и этот факт сыграл свою роль в выборе места проведения финала WSB. Известно, что спортивный бренд «Астана» - это имидж столицы и всего Казахстана, и это объясняет решение провести финальный бой Всемирной серии бокса с участием наших спортсменов именно в Астане. Конечно, здесь надо выразить благодарность Всемирной серии бокса за доверие к нам как организаторам. В ходе подготовке к финалу мы, безусловно, вели переговоры с Казахстанской Федерацией Бокса и Конфедерацией Спортивных Единоборств и Силовых Видов Спорта и достигли с ними стопроцентного взаимопонимания по проведению мероприятия. Организация финала WSB - это наша совместная работа, ведь изначально мы объединены одной целью - развивать казахстанский бокс и формировать достойный имидж страны. Мы хорошо сработались с этими организациями, и я уверен, что финал WSB в Астане пройдет на высоком уровне. Я думаю, что другие города Казахстана не должны на нас обижаться, учитывая тот факт, что большинство домашних боев «арланов» всегда проводились в регионах. «Astana Arlans» -это столичный клуб, и в столько важный для команды финал ребята должны биться дома, - объясняет исполнительный директор Президентского клуба «Астана», Аманбек Кульчиков.

Источник: sports.kz

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