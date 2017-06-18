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Нурзат Сабиров одержал вторую победу на профи-ринге

  • 18.06.2017 08:20
Нурзат Сабиров одержал вторую победу на профи-ринге Фото: Eye of the Tiger Managment©

Казахстанский боксер Нурзат Сабиров провел второй бой на профессиональном ринге. Соперником 23-летнего казахстанца стал американский боксер Лорент Нельсон.

Поединок состоялся сегодня ночью в канадском Монреале.

Как пишет Казахстанская федерация профессионального бокса, встреча двух боксеров второго среднего веса была запланирована на четыре раунда, но завершилась досрочно. В третьем раунде казахстанец стал забивать своего оппонента и рефери вынужден был остановить бой. Победу присудили Сабирову техническим нокаутом. Сразу же после боя Нельсон был госпитализирован с переломом челюсти.

Таким образом, казахстанский боксер Нурзат Сабиров одержал свою вторую победу на профессиональном ринге и вторую досрочную. Нельсон потерпел второе поражение в карьере при двух победах.

Источник: vesti.kz

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