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В Алматы завершился открытый летний молодежный чемпионат Казахстана по регби

  • 18.06.2017 13:20
В Алматы завершился открытый летний молодежный чемпионат Казахстана по регби

На стадионе «Алаш» завершился открытый летний молодежный чемпионат страны по регби «Золотой Овал» среди юношей и девочек.

Чемпионат собрал по шесть команд из разных областей и регионов Казахстана. 

По итогам сегодняшних состязаний среди девочек 2000-2002 годов рождения «золото» завоевали регбисты из КДЮСШ № 3 из Алматы, на втором месте «Алаш» и «бронзу» завоевали астанинские спортсменки. Среди юношей 2003-2004 годов рождения чемпионом стала алматинская команда «Азия», серебряными призерами стали ребята из команда «Айнабулак», а «бронзу» завоевал коллектив «Талгар». Также сегодня соревновались юноши 2000-2001 годов рождения. «Астана» расположилась на втором месте, а третье место присуждено алматинской команде «Айнабулак». Чемпионами этой возрастной категории стала команда «Каменка». 

Победители были награждены кубками и дипломами I степени, а призеры медалями и дипломами при взаимодействии с Комитетом по делам спорта и физической культуры, Министерства культуры и спорта РК и Казахстанской Федерации Регби. 

 
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