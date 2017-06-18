Зарина Дияс выиграла травяной турнир в Великобритании

В финале соревнований экс-первая ракетка Казахстана встречалась с сербской теннисисткой Александрой Крунич и обыграла ее со счетом 6:4, 6:4. На этом турнире 24-летняя сербка была седьмой сеянной, а в рейтинге WTA занимает 101-е место. 23-летняя Дияс является 207-й ракеткой мира, передает Vesti.kz.

Стоит отметить, что призовой фонд соревнования, который проводится на травяных кортах, составляет 100 тысяч долларов.

Напомним, в полуфинале соревнований Дияс обыграла местную спортсменку Наоми Брэди со счетом 6:3, 6:4. Она была шестой ракеткой данных соревнований.