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Зарина Дияс выиграла травяной турнир в Великобритании

  • 18.06.2017 21:50
Зарина Дияс выиграла травяной турнир в Великобритании Фото Reuters©

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стала победительницей травяного турнира, который проходил в Манчестере (Великобритания).

В финале соревнований экс-первая ракетка Казахстана встречалась с сербской теннисисткой Александрой Крунич и обыграла ее со счетом 6:4, 6:4. На этом турнире 24-летняя сербка была седьмой сеянной, а в рейтинге WTA занимает 101-е место. 23-летняя Дияс является 207-й ракеткой мира, передает Vesti.kz.

Стоит отметить, что призовой фонд соревнования, который проводится на травяных кортах, составляет 100 тысяч долларов.

Напомним, в полуфинале соревнований Дияс обыграла местную спортсменку Наоми Брэди со счетом 6:3, 6:4. Она была шестой ракеткой данных соревнований. 

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