GGG вышел в лидеры голосования на звание лучшего P4P-боксера в мире по версии HBO

Соответствующее голосование проходит на официальной странице HBO Boxing в Twitter. Головкин лидирует с 36% голосов.
На втором месте идет чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американский боксер Андре Уорд, набравший 31% голосов. Замыкает тройку украинец Василий Ломаченко (22%).
Проголосовать за понравившегося боксера можно ЗДЕСЬ.
Добавим, что Уорд в ночь на 18 июня в Лас-Вегасе одержал досрочную победу в реванше с россиянином Сергеем Ковалевым и защитил свои титулы.
У Головкина на 16 сентября также в Лас-Вегасе намечен бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49-1-1, 34 КО).
Источник: Vesti.kz