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GGG вышел в лидеры голосования на звание лучшего P4P-боксера в мире по версии HBO

  • 19.06.2017 09:15
GGG вышел в лидеры голосования на звание лучшего P4P-боксера в мире по версии HBO ВКонтакте

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) вышел в лидеры голосования по определению лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии телеканала HBO.

Соответствующее голосование проходит на официальной странице HBO Boxing в Twitter. Головкин лидирует с 36% голосов.

На втором месте идет чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американский боксер Андре Уорд, набравший 31% голосов. Замыкает тройку украинец Василий Ломаченко (22%).

Проголосовать за понравившегося боксера можно ЗДЕСЬ.

Добавим, что Уорд в ночь на 18 июня в Лас-Вегасе одержал досрочную победу в реванше с россиянином Сергеем Ковалевым и защитил свои титулы.

У Головкина на 16 сентября также в Лас-Вегасе намечен бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49-1-1, 34 КО).

Источник: Vesti.kz

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