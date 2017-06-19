Казахстанец Канат Ислам вошел в ТОП-3 рейтинга WBA

Казахстанский боксер Канат Ислам (24-0, 19 КО) поднялся на третье место рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе.

Первым номером рейтинга является аргентинец Брайан Карлос Кастано, владеющий титулом Interim. На втором месте француз Мишель Соро. Суперчемпионом WBA является кубинец Эрисланди Лара, а «регулярным» - американец Деметриус Андраде.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанец Бейбут Шуменов лишен титула WBA в первом тяжелом весе. Он решил завершить карьеру, так как травма глаза, полученная на тренировке, оказалась слишком тяжелой. Полностью ознакомиться с рейтингом можно здесь.

Источник: Vesti.kz