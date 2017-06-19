Бейбут Шуменов завершил карьеру профессионального боксера

Об этом он сообщил Vesti.kz.

По словам Шуменова, последствия травмы глаза, полученной во время спарринга на тренировке, оказались слишком тяжелыми. Врачи запретили ему заниматься боксом, иначе он может совсем потерять зрение. В июле боксеру, который пока еще находится в Лас-Вегасе, предстоит повторная операция.

Сегодня стало известно, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) лишила Шуменова титула регулярного чемпиона. По словам боксера, ему пришлось оповестить организацию о том, что он не может продолжать карьеру по медицинским показателям.

Теперь титул Шуменова перешел к кубинцу Юниеру Дортикосу, бой с котором был отменен в апреле из-за травмы казахстанца.