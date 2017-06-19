Казахстанские футбольные клубы узнали соперников в еврокубках

В этом турнире Казахстан представят три клуба – «Кайрат», «Иртыш» и «Ордабасы». Они начнут свой путь с первого раунда.

Соперником «Кайрата» станет литовский «Атлантас», «Ордабасы» встретится с боснийским клубом «Широки Бриег», а «Иртыш» встретится с болгарской командой «Дунав».

Первые матчи «Кайрат», «Иртыш» и «Ордабасы» проведут 29 июня дома, а ответные встречи состоятся 6 июля.

Добавим, что сегодня прошла и жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов, по итогом которой «Астана» встретится с юрмальским «Спартаком» из Латвии.

Источник: vesti.kz