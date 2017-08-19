Стал известен полный андеркарт вечера бокса с участием Фирузы Шариповой.

Запланировано четыре боксерских боя и один поединок по правилам ММА.

Определились все бои вечера бокса, который пройдет 26 августа на EXPO-2017 в Астане. Главным событием станет поединок казахстанки Фирузы Шариповой (6-1, 4 КО) за титул чемпионки мира по версиям WIBA и WBU в легком весе против болгарки Милены Колевой (9-9-1, 3 КО), передает vesti.kz

В андеркарте пройдет четыре боксерских боя. Россиянин Асламбек Идигов (11-0, 4 КО) будет защищать свой титул чемпиона мира среди молодежи по версии IBO во втором среднем весе - его соперник по десятираундовому поединку будет объявлен позднее.

Еще один россиянин Апти Устарханов (15-2-3, 5 КО) будет защищать титул IBO Intercontinental во втором среднем весе в десятираундовом бою против грузина Сосо Абуладзе (11-6-1, 8 КО).

Также в андеркарте Шариповой дебютируют два боксера, чьи поединки будут рассчитаны на четыре раунда. Казахстанский средневес Тамиран Раимкулов (0-0-1, 0 КО) проэкзаменует узбекистанца Фархата Омарова, а в рамках второго полулегкого веса встретятся казахстанцыАйдын Ельжанов (3-0, 2 КО) и Абылайхан Есентаев.

Кроме того, в рамках боксерского вечера пройдет один бой по правилам смешанных единборств. В нем узбекистанец Мурод Хантураев (6-1-1) по прозвищу «Азиатский медведь» сойдется за титул Alash Pride FC в тяжелом весе с украинцем Юрием Проценко (8-4-0).

Вечер бокса с участием Шариповой пройдет 26 августа. Поединки пройдут в амфитеатре на территории EXPO-2017. Вход на это мероприятие будет осуществляться по билетам на выставку.