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На старт гонки Tour of World Class Almaty вышло 800 участников

  • 20.08.2017 17:25
На старт гонки Tour of World Class Almaty вышло 800 участников

Cегодня в Алматы состоялись соревнования среди велосипедистов Tour of World Class Almaty. На старт, ставший уже традиционным, вышло 800 участников.

В этом году «Алматы Марафон» уже организовал несколько беговых стартов, а также впервые провел заплыв на открытой воде. И теперь на очереди любители велоспорта. В этот раз на старт Tour of  World Class Almaty, состоявшийся ранним утром, вышло 800 участников. При этом для допуска каждый гонщик должен был соответствовать определенным нормам.

- В очередной раз мы собрали всех любителей велосипедный езды. И по сравнению с прошлыми годами количество участников растет. В сегодняшних заездах приняли участие сразу 800 спортсменов. На выбор было предложено две классификации - МТВ и «Шоссе». Мы прежде всего обращаем внимание на безопасность участников, поэтому желающие принять участие в старте должны были соблюдать определенные правила, которые касались велосипедов, экипировки. И в первую очередь внимание было сосредоточено на исправности велосипедов, наличии шлемов, - сообщила директор «Алматы Марафона» Салтанат Казыбаева.

В обеих классификациях спортсмены соревновались на двух дистанциях. Как и годом ранее, в программе были заезды на 34 километра. Дистанция же протяженностью 57 километров стало новинкой Тура.

- По сравнению с прошлыми гонками был изменен маршрут. Мы переместили «трассу» в другую сторону. И самое главное новшество - это добавление новой дистанции - 57 километров. Но не все могли принять участие в этом виде нашей программы. И снова причина в безопасности участников. Мы не могли допустить неподготовленных гонщиков. Поэтому состав пелотона был сформирован из участников, которые преодолели в прошлом году 34 километра за определенное время. Такой схемы мы будем придерживаться и в следующие разы, - добавила директор.

Также в Tour World Class Almaty могли принять участие и дети. Для более юных гонщиков были предусмотрены специальные маршруты. Соревнования же состоялись в нескольких возрастных категориях.

Источник: vesti.kz
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