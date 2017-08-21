Легкоатлетка Рыпакова стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме.

Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова приняла участие в соревнованиях в тройном прыжке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме (Великобритания), сообщает Sports.kz.

Рыпакова заняла третье место, показав результат 14 метров 29 сантиметров. Победу одержала колумбийка Катрин Ибаргуэн (14,51), представительница Ямайки Кимберли Уильямс (14,44) — вторая.

В общем зачете Ольга также третья — с 20 очками. У Уильямс — 24 балла, у Ибаргуэн — 31.

Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Бирмингем (Великобритания)

Тройной прыжок. Женщины.

1. Катрин Ибаргуэн (Колумбия) — 14,51 метра

2. Кимберли Уильямс (Ямайка) — 14,44 метра

3. Ольга Рыпакова (Казахстан) — 14,29 метра.