Легкоатлетка Рыпакова стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 332,25
EUR/KZT 391,17
RUB/KZT 5,62
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz
Ошибка
  • JUser: :_load: Не удалось загрузить пользователя с ID: 62

Легкоатлетка Рыпакова стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме

  • 21.08.2017 09:20
Легкоатлетка Рыпакова стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме aaf.org

Легкоатлетка Рыпакова стала третьей на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме.

Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова приняла участие в соревнованиях в тройном прыжке на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме (Великобритания), сообщает Sports.kz.

Рыпакова заняла третье место, показав результат 14 метров 29 сантиметров. Победу одержала колумбийка Катрин Ибаргуэн (14,51), представительница Ямайки Кимберли Уильямс (14,44) — вторая.
В общем зачете Ольга также третья — с 20 очками. У Уильямс — 24 балла, у Ибаргуэн — 31.
Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Бирмингем (Великобритания)
Тройной прыжок. Женщины.
1. Катрин Ибаргуэн (Колумбия) — 14,51 метра
2. Кимберли Уильямс (Ямайка) — 14,44 метра
3. Ольга Рыпакова (Казахстан) — 14,29 метра.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Выпуск новостей 15.00 от 23.07.2015 Выпуск новостей 15.00 от 23.07.2015
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.