Федерация тяжелой атлетики РК прокомментировала годичную дисквалификацию сборной Казахстана - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность
USD/KZT 334,80
EUR/KZT 392
RUB/KZT 5,83
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Федерация тяжелой атлетики РК прокомментировала годичную дисквалификацию сборной Казахстана

  • 21.10.2017 16:04
Федерация тяжелой атлетики РК прокомментировала годичную дисквалификацию сборной Казахстана sports.kz

21 октября 2017 года, получено официальное уведомление Международной федерации тяжелой атлетики о годичной дисквалификации стран, чьи спортсмены три и более раз нарушили антидопинговые правила по результатам перепроверки проб на Олимпийских играх 2008 и 2012 гг.

В указанный список попали 9 стран: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Молдавия, Россия, Турция и Украина, сообщает ФТА РК.

Согласно полученному уведомлению сборная Казахстана по тяжелой атлетике отстранена от участия в международных стартах на один год, начиная с сегодняшнего дня и до 19 октября 2018 года. Данное решение было принято в июне 2016 г. в Тбилиси по итогам заседания Исполнительного комитета IWF

С момента принятия упомянутого решения Федерация тяжелой атлетики РК официально сообщала, что дисквалификация не может являться наиболее продуктивной мерой борьбы с допингом поскольку напрямую затрагивает интересы честных атлетов и, особенно, молодежи. На всех этапах рассмотрения вопроса казахстанская федерация заявляла о готовности принять на себя дополнительные обязательства в сфере продвижения чистого спорта для замены дисквалификации. Указанные доводы были приняты IWF, и решение предусматривает механизмы смягчения наказания для юношеской Сборной РК по тяжелой атлетике. В этой связи наши юноши и девочки продолжат подготовку к Юношеским Олимпийским Играм, которые пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в Аргентине. Также представители и ФТА РК продолжат свою деятельность в управляющих органах международной и азиатской федерациях.

Сообщается, что будет создана специальная комиссия IWF по мониторингу ситуации в области практической борьбы с допингом в указанных 9 странах. В этой связи, казахстанская Федерация подчеркивает свою открытость и готовность к всесторонней совместной работе со специальной комиссией IWF.

Искоренение допинга из казахстанского и мирового спорта является главным приоритетом Федерации тяжелой атлетики Казахстана. В Казахстане проводится планомерная работа в области усовершенствования и ужесточения антидопинговой политики, итогом которой стало отсутствие случаев обнаружения запрещенных препаратов у казахстанских тяжелоатлетов на международном уровне в 2016 и 2017 гг.

Источник: sports.kz

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Сборная Казахстана не пробилась на чемпионат мира по футболу Сборная Казахстана не пробилась на чемпионат мира по футболу
Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на матч против Армении Стал известен стартовый состав сборной Казахстана на матч против Армении
Сборная Казахстана по футболу вылетела в Румынию Сборная Казахстана по футболу вылетела в Румынию
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.