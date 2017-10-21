Бекман Сойлыбаев улучшил свои позиции в рейтинге Boxrec

Межконтинентальный чемпион по версии Всемирного боксерского совета Бекман Сойлыбаев (12-0, 4 КО), 19-го октября с успехом защитивший свой титул в США, улучшил свои позиции в официальных рейтингах WBC и онлайн-базы профессиональных боксеров Boxrec.

После своей 12-й победы подряд на профессиональном ринге казахстанец попал в чарт ТОП-50 боксеров известнейшего веб-сайта boxrec.com во второй полулегкой весовой категории (до 130 фунтов или 58,967 кг).

Cойлыбаев увеличил количество очков с 41-го до 58-и. Кроме того, чемпион WBC International поднялся на одну позицию вверх в рейтинге Всемирного боксерского совета в своем весе, теперь он занимает 24 место.

Напомним, что триумф нашего проспекта случился два дня назад — на арене знаменитого отеля-казино Monte Carlo Resort and Casino в Лас-Вегасе единогласным решением судей одержал победу над боксером из Мексики Фернандо Варгасом (32-12-3, 21КО). Бой за чемпионский пояс WBC International в рамках вечера бокса Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойя в прямом эфире транслировал один из топовых спортивный телеканалов мира ESPN.

Источник: diamondring.kz