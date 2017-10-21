Определены победители первых детских Паралимпийских игр

В состязаниях приняли участие ребята из Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областей и города Астаны. Юные спортсмены в возрасте от 12 до 18 лет соревновались по волейболу, шахматам, бегу на дистанции с колокольчиком, плаванию, танцам на колясках.

Победителями Паралимпийских игр стали:

В дисциплине «Плавание» 1место занял Владислав Нинахов (Костанайская область), 2 место – Адилет Жургенов (Актюбинская область), 3 место – Ернур Жолашар (г. Астана). В дисциплине «Шахматы» на 1месте – Султан Кожахметов (г. Астана), 2 месте – Арайлым Сагиева (Актюбинская область), на 3 месте – Диас Наби (Алматинская область). В дисциплине «Танцы на колясках» первыми стали Ерлан Нурмаганбетов и Сандугаш Аканова (Павлодарская область), вторыми – Багдат Танатханов и Жансулу Кузенбаева (Костанайская область), третьими – Лестин Асламбеков и Диана Мусагулова. В дисциплине «Волейбол» на 1 месте команда из Павлодарской области, 2 месте – команда из Актюбинской области, 3 – команда из Астаны. В дисциплине «Бег с колокольчиком» 1место досталось Валерии Гаврилиной (г. Астана), 2 место у Диляры Асаиновой (Павлодарская область), 3 место у Надежды Коханенко (Костанайская область) и Айи Хамзиной (Алматинская область).

Источник: astana.gov.kz