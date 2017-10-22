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Республиканский турнир «Khabar Cup-2017» проходит в Астане

  • 22.10.2017 11:03
Республиканский турнир «Khabar Cup-2017» проходит в Астане hsl.guru

В честь своего дня рождения Агентство «Хабар» проводит третий республиканский турнир по мини-футболу среди представителей СМИ.

Соревнования проходят на «Астана Арене». 

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