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Жанат Жакиянов выбыл из ТОП-20 рейтинга после поражения Райану Барнетту

  • 22.10.2017 18:55
Жанат Жакиянов выбыл из ТОП-20 рейтинга после поражения Райану Барнетту Фото: boxingscene.com

Казахстанский боксер Жанат Жакиянов, выступающий в легчайшем весе, выбыл из ТОП-20 рейтинга своего дивизиона после поражения Райану Барнетту.

Их объединительный поединок за титулы IBF и WBA (Super) в легчайшем весе стал главным событием вечера бокса, который прошел в ночь с 21 на 22 октября в Белфасте (Северная Ирландия). По итогам 12 раундов победу единогласным решением одержал хозяин ринга.

Таким образом, Жакиянов потерял титул WBA (Super), который завоевал в феврале этого года. Для казахстанца это поражение стало вторым в карьере при 27 победах (18 нокаутом). Барнетт остался небитым - 18 побед (11 нокаутом), передает Vesti.kz.

В обновленном рейтинге BoxRec в легчайшем весе Жакиянов упал на 8 позиций и теперь занимает 21-е место. Барнетт поднялся с пятой на четвертую строчку.

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