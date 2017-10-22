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Определились победители турнира по мини-футболу Khabar Cup 2017

  • 22.10.2017 20:40
Определились победители турнира по мини-футболу Khabar Cup 2017 tula-football.ru

В Астане прошел третий республиканский турнир по мини-футболу среди представителей СМИ Khabar Cup 2017. Соревнования были приурочены к 22-летию Агентства «Хабар».

В раннее воскресное утро на стадионе «Астана-Арена» уже кипели нешуточные страсти. Журналисты из 16-ти команд собрались, чтобы поспорить за кубок «Хабара» в мини-футболе. Все коллективы были разделены на 4 подгруппы, и уже с 9 утра началась борьба. Внимание к турниру проявили и звезды казахстанского футбола. Экс-капитан сборной Казахстана был приятно удивлен игрой.

Кайрат Нурдаулетов, ассистент главного тренера сборной РК по футболу:

- Я посмотрел, как играют ребята, какие мысли у них. Видно, что не просто бегают и пинают мяч, а где-то есть какие-то комбинации, всё осмысленно. Здорово. Я только за. Надо проводить такие турниры почаще.

Ближе к обеду в предварительных играх определились четвертьфиналисты. В полуфинальных матчах встретились «Қызылжар» из Петропавловска и Kazakh TV из Алматы, «Елорда ақпарат» и «Еларна», «Қазақ радиосы» и «Қазақстан», «Хабар» и Dixinews.kz.

Серик Жарасбаев, зам. председателя Комитета по делам спорта и физкультуры МКС РК:

- Очень отрадно, когда такие соревнования проводятся среди любителей футбола, не профессионалов, а именно сотрудников средств массовой информации. Они непосредственно продвигают спорт, активно нам помогают. Поэтому еще раз отмечу, приятно, что такие соревнования проводятся.

В решающем матче команда Kazakh TV одержала победу с минимальным счетом над коллективом «Қазақстан». А в матче за третье место Dixinews.kz со счетом 2:0 выиграл у «Елорда ақпарат».

Жандос Айтпайулы, игрок команды Kazakh TV:

- Мы рады, что выиграли. Готовились к этому турниру. Несмотря на то, что я приболел, и мне сложно говорить, смог найти силы, чтобы выйти на поле и выложиться на все 100%. Мы приехали из Алматы и, как показал турнир, не зря. Очень рады.

Победителю и призерам, помимо кубков, дипломов и медалей, были вручены ценные подарки.

Аскат Жакаев, представитель оргкомитета турнира:

- Было правильное решение сократить количество участников до 16 команд. Все игры прошли в динамичной и бескомпромиссной борьбе. Радует, что особенно групповые матчи прошли очень зрелищно. Буквально бились команды, чуть травмы не получили. Но за счет этой конкуренции и борьбы ребята проявили свои лучшие бойцовские качества.

Были названы и лучшие в номинациях игроки. Лучшим защитником стал Тореби Нурланов, нападающим - Саттар Бексаттар, вратарем - Улан Толеуханов, игроком - Жасулан Касымберкебаев.

Авторы: Лариса Гречихина, Жандос Битабаров

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