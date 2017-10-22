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Республиканский турнир по бильярду Khabar Cup 2017 прошел в Астане

  • 22.10.2017 20:28
Республиканский турнир по бильярду Khabar Cup 2017 прошел в Астане Одинцово-ИНФО

Республиканский турнир по бильярду Khabar Cup 2017 состоялся в Астане. Он уже в третий раз собирает представителей творческой интеллигенции.

В этот раз состязания посвящены юбилейной дате телеканала «Хабар 24». Тот случай, когда после «разбоя» журналист не хватается за микрофон и планшет, а сосредоточен на зеленом сукне и воображаемых линиях удара. Разбой пирамиды – один из зрелищных моментов бильярда, с которого и начинается игра.

Аяган Сандыбай, главный редактор журнала «Мысль»:

- Этот турнир, несмотря на стаж, на молодость, пользуется большой популярностью в республике. Наши коллеги приезжают из других городов. Мне, как участнику, очень приятно участвовать, встречать своих гостей, коллег.

Такое бывает редко, чтобы журналисты не охотились за спикерами, а могли встретиться в непринужденной обстановке и заодно продемонстрировать свое мастерство. Khabar Cup, ставший уже традиционным турниром по бильярду, в этом году посвящен 5-летию телеканала «Хабар 24». Именно поэтому число участников - 24.

Ринат Кертаев, заместитель председателя правления АО «Агентство «Хабар»:

- В каждодневной активной работе журналисты не успевают пообщаться в неформальной обстановке, поиграть в футбол, бильярд. А данный турнир дает эту возможность. Если взять глубоко, то бильярд – очень интеллектуальный вид спорта, культурный. Я думаю, что для журналистов, которые занимаются информационной, писательской деятельностью, – это хорошая возможность отдохнуть, развивать свои интеллектуальные способности и поближе пообщаться.

Мастерами не только острого слова, но и меткого кия в этом году стали фотокорреспондент газеты «Егемен Қазақстан» Ерлан Омаров и ветеран журналистики Садыбек Тугел. Первое место занял Нурдильда Ораз.

Авторы: Иван Тулинов, Мейрамбек Ахмаханов

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