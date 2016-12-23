Более 20 человек погибли из-за взрывов на рынке в Мосуле

На одном из рынков иракского города Мосул где идет военная операция против боевиков ТГИЛ произошел теракт.

Погибли 23 человека, в том числе 8 полицейский. Для нападения радикалы использовали 3 автомобиля начинённые взрывчаткой. Предположительно ими управляли смертники. Отметим, с 17 октября правительственные силы ведут наземную операцию по освобождению Мосула от ТГИЛ. С целью сдержать натиск наступающих войск боевики активно прибегают к нападениям с использованием начиненных взрывчаткой машин, в результате чего за последнее время погибли десятки иракских солдат и гражданских лиц.

Источник: Хабар 24

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