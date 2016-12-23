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На Мальте приземлился захваченный ливийский самолет

  • 23.12.2016 17:36
На Мальте приземлился захваченный ливийский самолет Фото: ria.ru

Захваченный самолет ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находились 118 человек, приземлился на Мальте, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на мальтийские СМИ.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил в своем официальном аккаунте в Twitter, что его проинформировали о возможном угоне ливийского самолета. По его словам, готовится операция по обеспечению безопасности.

По данным местных СМИ, два предполагаемых угонщика самолета угрожали взорвать его, их требования пока не известны. По другим сведениям, на борту находится один захватчик, вооруженный гранатой, который готов отпустить пассажиров, если его требования выполнят.

Как сообщает издание Times of Malta, самолет совершал внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи. По предварительным данным, на борту находились 111 пассажиров, отмечает газета.

Мальтийский телеканал TVM сообщил, что борт приземлился в 11.32 по местному времени. 

На записи портала flightradar24, ведущего мониторинг движения самолетов, видно, как лайнер изменил маршрут.

Источник: ria.ru

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