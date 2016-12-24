Не менее 13 человек погибли в результате аварии на востоке Малайзии

По информации спасателей, пассажирский автобус, следовавший в Куала-Лумпур, вылетел за пределы трассы и рухнул в шестиметровую пропасть. По словам заместителя руководителя пожарно-спасательного управления штата Мохада Юсуфа, предварительный осмотр места происшествия свидетельствует, что состояние дорожного покрытия находился в удовлетворительном состоянии, погодные условия также нормальные.
Водитель автобус от полученных травм скончался на месте происшествия.
Источник: tass.ruНашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter