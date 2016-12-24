Не менее 13 человек погибли в результате аварии на востоке Малайзии

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 17 получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Малайзии. Как сообщает издание Star, авария произошла рано утром на скоростной трассе около города Пагох (штат Джохор).

По информации спасателей, пассажирский автобус, следовавший в Куала-Лумпур, вылетел за пределы трассы и рухнул в шестиметровую пропасть. По словам заместителя руководителя пожарно-спасательного управления штата Мохада Юсуфа, предварительный осмотр места происшествия свидетельствует, что состояние дорожного покрытия находился в удовлетворительном состоянии, погодные условия также нормальные.

Водитель автобус от полученных травм скончался на месте происшествия.

Источник: tass.ru

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