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Два человека погибли при взрыве на нелегальной фабрике пиротехники в Китае

  • 24.12.2016 16:48
Два человека погибли при взрыве на нелегальной фабрике пиротехники в Китае Фото: tvc.ru

Не менее двух человек погибли в результате взрыва на нелегальной пиротехнической фабрике в Китае.

Об этом сообщает CCTV. По данным телеканала, фабрика существовала нелегально в округе Таншан, провинция Хэбей.

Источник: russian.rt.com

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