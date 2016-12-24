Два человека погибли при взрыве на нелегальной фабрике пиротехники в Китае

Об этом сообщает CCTV. По данным телеканала, фабрика существовала нелегально в округе Таншан, провинция Хэбей.
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Не менее двух человек погибли в результате взрыва на нелегальной пиротехнической фабрике в Китае.
Об этом сообщает CCTV. По данным телеканала, фабрика существовала нелегально в округе Таншан, провинция Хэбей.
Источник: russian.rt.comНашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter
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