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В МЧС подтвердили обнаружение места падения самолета Ту-154 в Черном море

  • 25.12.2016 12:20
В МЧС подтвердили обнаружение места падения самолета Ту-154 в Черном море фото: baltika.fm

Самолет минобороны РФ Ту-154 пропал с экранов радаров после вылета из Сочи. На борту, по уточненным данным, находился 91 человек, в том числе музыканты и пресса, сообщает RT.  Вылетевший из аэропорта Сочи самолет минобороны РФ Ту-154 не выходит на связь с авиадиспетчерами. 

В Минобороны РФ сообщили, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 метров, сообщает ТАСС.  В МЧС подтвердили обнаружение места падения самолета Ту-154 в Черном море.

"В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета", - сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

По предварительным данным, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в силовых структурах, сообщает РИА Новости

На борту самолета Ту-154, упавшего в Черное море, были трое сотрудников Первого канала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, которые направлялись в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.  

Сообщается, что следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета минобороны, летевшего в Латакию, по статье "Нарушение правил безопасности полетов или подготовки в ним". 

Следственный комитет изымает документы и проводит допрос лиц, занимавшихся подготовкой самолета Ту-154 к вылету. 

 

 

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