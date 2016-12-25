Самолет минобороны РФ Ту-154 пропал с экранов радаров после вылета из Сочи. На борту, по уточненным данным, находился 91 человек, в том числе музыканты и пресса, сообщает RT. Вылетевший из аэропорта Сочи самолет минобороны РФ Ту-154 не выходит на связь с авиадиспетчерами.

В Минобороны РФ сообщили, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 метров, сообщает ТАСС. В МЧС подтвердили обнаружение места падения самолета Ту-154 в Черном море.

"В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета", - сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

По предварительным данным, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в силовых структурах, сообщает РИА Новости.

На борту самолета Ту-154, упавшего в Черное море, были трое сотрудников Первого канала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, которые направлялись в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Сообщается, что следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета минобороны, летевшего в Латакию, по статье "Нарушение правил безопасности полетов или подготовки в ним".

Следственный комитет изымает документы и проводит допрос лиц, занимавшихся подготовкой самолета Ту-154 к вылету.

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