Минобороны РФ опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося в Сочи

Минобороны РФ опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета. Согласно списку, на борту судна должна были находиться Елизавета Глинка (доктор Лиза), художественный руководитель Ансамбля имени Александрова Александр Халилов и директор департамента культуры Минобра Антон Губанков, сообщает РИА Новости .

На борту на момент крушения находились 8 членов экипажа, 8 военнослужащих, 2 федеральных государственных гражданских служащих, 1 представитель международной общественной организации "Справедливая помощь", 9 работников СМИ и 63 артиста ФБГУ "Ансамбль им. Александрова", сообщает ТАСС.

Напоминаем, что самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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