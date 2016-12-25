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Минобороны РФ опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося в Сочи

  • 25.12.2016 14:21
Минобороны РФ опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося в Сочи фото: Fresher

Минобороны РФ опубликовало список пассажиров и членов экипажа самолета. Согласно списку, на борту судна должна были находиться Елизавета Глинка (доктор Лиза), художественный руководитель Ансамбля имени Александрова Александр Халилов и директор департамента культуры Минобра Антон Губанков, сообщает РИА Новости

На борту на момент крушения находились 8 членов экипажа, 8 военнослужащих, 2 федеральных государственных гражданских служащих, 1 представитель международной общественной организации "Справедливая помощь", 9 работников СМИ и 63 артиста ФБГУ "Ансамбль им. Александрова", сообщает ТАСС

Напоминаем, что самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

 

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