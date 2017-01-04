В Италии прошел новогодний марафон

В Риме прошел новогодний марафон. «We run Rome» за 6 лет существования стал любимой традицией римлян и одним из главных 10-километровых забегов в Европе.

Собирает марафон и огромное число болельщиков, которые приходят посмотреть на лучших бегунов страны и мира. Из Италии наш собственный корреспондент.

Солнечный зимний день. 10 градусов температура воздуха. Очень, кстати, согревающая разминка перед забегом. Самому пожилому на площадке - 79 лет, самому маленькому - 14. Никаких ограничений не предусмотрено, участвовать в последнем марафоне года может каждый. Эди Брентан - профессиональный повар из Венеции. Бежать будет со всей семьей.

Эди Брентан, участник марафона

- Хочу воспользоваться этим прекрасным днем. Посмотрите, какая погода! 10 километров бега - для меня развлечение. А вечером будем отмечать! Сегодня последний день года!

Юлия Гончар, корреспондент

- Участники марафона готовы к старту. Обратный отсчет, выстрел из пистолета и река из 10 тысяч человек потечет по улицам города. В первых рядах спортсмены с именами, которые готовы преодолеть дистанцию в 10 километров меньше, чем за 30 минут. Мы будем ждать их на финише.

Среди сильнейших на марафоне кениец Стенли Бивотт, победитель прошлогоднего марафона в Нью-Йорке Виктор Киплимо, француз Флориан Карвальо, что выиграл римский забег в прошлом году. Маршрут участников марафона был проложен так, чтобы показать им главные городские площади и памятники истории.

Симоне Ромео, организатор марафона

- Это не только соревнование, это праздник. Марафон мы проводим в последний день года, и даем возможность всем отметить его окончание в Риме, возможность увидеть наш город. Маршрут марафона очень красивый, уникальный маршрут.

28 минут и 46 секунд. Лучшее время у Оливера Ирабаруты из Бурунди. Победа неожиданная. На 6 секунд он обошел своего главного соперника Стенли Бивотта. Но проигравших сегодня нет.

Виктор Киплимо, участник марафона

- Мне не повезло победить. Но я рад, что приехал, люди здесь замечательные. Только очень холодно. Дома, в Кении, сейчас тепло. Но мы выйдем все равно сегодня вечером, выйдем гулять, будем фотографироваться. И обязательно позвоним всем друзьям.

Авторы: Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе

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