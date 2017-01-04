СМИ: главарь ТГИЛ и 400 террористов проникли в Европу

В Чехии впервые за 10 лет обнаружен птичий грипп. Высокопатогенный штамм вируса зафиксировали на юго-востоке страны. Вокруг населенных пунктов, где выявлены случаи, уже создана трехкилометровая охранная зона. О других событиях в мире моя коллега Ирина Камышова.

Ирина Камышова, корреспондент

- Спасибо, Сергей, расскажу куда и почему массово бегут жители Пекина, а еще о новой версии гибели Титаника.

Главарь ТГИЛ и несколько сотен террористов проникли в Европу под видом беженцев, об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах. По их данным всего на европейскую территорию проникли до 400 боевиков. Возглавляет их один из высокопоставленных командиров ТГИЛ. Некоторые из боевиков попадают в поле зрения спецслужб, но многим удается проскользнуть через границы незамеченными. Как пишет Daily Mail, террористы готовятся нанести «удар в сердце Старого Света». Среди возможных целей боевиков - государственные учреждения в Косове и сербские православные церкви.

13 тысяч человек покинули иракский Мосул только за последние пять дней. Всего с начала антитеррористической кампании из города бежали 130 тысяч жителей. Потоки беженцев выросли после 29 декабря в результате активизации второй фазы операции. Те, кто решил остаться в освобожденных от ТГИЛ районах, получают гуманитарную помощь ООН. Ежедневно им поставляют около миллиона литров воды, а также продовольствие и предметы первой необходимости.

А вот из главного города поднебесной. С Пекина, видимо, скоро тоже начнут бежать люди. Столицу Китая вновь поглотил смог. Причем на этой раз концентрация вредных веществ настолько высокая, что пришлось объявить красный, последний уровень тревоги. Из-за дымки задерживаются авиарейсы, ограничены поездки на частных автомобилях. А в сети набирает просмотры ролик, на котором показывают, как за считанные минуты смог практически полностью обволакивает одну из улиц Пекина. Сизая дымка держится в городе обычно круглый год, но в отопительный сезон с середины ноября по март эта проблема становится особенно острой. Некоторые жители Китая из-за проблем с экологией даже готовы покинуть страну.

Чжен Шиян, житель Китая

- Мы даже подумываем уехать отсюда, сейчас изучаем всю информацию. С другой стороны, я, конечно, надеюсь, что состояние воздуха все-таки улучшиться. От этого смога очень сильно страдают дети и пожилые люди. У нас даже малышам ставят диагноз пневмония. Это все ведь может отразиться на будущем поколении.

СМИ обнародовали новую версию гибели «Титаника». Журналист Шенан Молони 30 лет вёл собственное расследование и пришёл к выводу, что на «Титанике» был пожар. Причем возгорание возникло еще до выхода корабля из порта. Загорелось одно из хранилищ топлива — как раз возле того места, в которое ударил айсберг. Журналист считает, что из-за пожара обшивка нагрелась и стала хрупкой, потому льдина смогла уничтожить корабль, который считался непотопляемым. Журналист также считает, что владельцы судна знали о пожаре, но решили о нем умолчать .

Ирина Камышова, корреспондент

- Ну что ж Сергей, Джеймсу Кэмерену в пору переписывать сценарий фильма. Как считаешь?

- А я думаю, что не стоит доверять голословным выводам. Уверен, ученые найдут что ответить на такую версию. Спасибо, Ира.

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