«Кукушка» стала памятником железнодорожной техники Грузии

И в продолжение темы. Уже более века в Грузии функционирует первая и единственная узкоколейная железная дорога. Она является памятником истории и соединяет между собой город Боржоми и горнолыжный курорт Бакуриани.

Во время пути пассажирам открываются незабываемые красоты горного ущелья. Видами насладилась и наш корреспондент.

Единственная в Грузии узкоколейка, в народе просто – «кукушка». Это не просто средство передвижения, но и яркий памятник железнодорожной техники конца XIX века. А для многих еще и захватывающий аттракцион.

Для жителей и постоянных гостей Боржоми и Бакуриани важным событием стало то, что теперь по этому маршруту будут циркулировать обновленные поезда. На реставрационные работы было потрачено 290 тысяч долларов. Они стали самыми масштабными за последние 80 лет. Одним из первых пассажиров новой «Кукушки» стал сам премьер-министр Грузии.

Георгий Квирикашвили, премьер-министр Грузии

- Сегодня в Бакуриани праздник. Так называемая «кукушка», которая для всех стала самой любимой частью этого курорта, полностью восстановлена и доступна для отдыхающих. Этот поезд от Боржоми до Бакуриани также очень важен передвижения жителей сел, которые территориально располагаются на этом промежутке.

Узкоколейка в Грузии появилась еще в 1898 году для того, чтобы жители Бакуриани имели доступ к минеральным источникам города Боржоми. С тех пор прошло более века, а путешественники до сих пор предпочитают «Кукушку» другим видам транспорта – автомобилям и маршрутным такси, даже если это занимает намного больше времени.

Несмотря на то, что расстояние между Боржоми и Бакуриани составляет 38 километров, «Кукушка» его проезжает за 2,5 часа. Продолжительность пути связана с большим количеством крутых подъемов и спусков. Однако за это время пассажирам предоставляется уникальная возможность насладиться красотами заснеженных горных ущелий.

Свой путь поезд проезжает по железнодорожному мосту, который был создан автором знаменитой Эйфелевой башни Гюставом Эйфелем по заказу князя Михаила Романова – брата российского императора Николая II.

Зима – лучшее время года для путешествия на «Кукушке», но вместе с этим в снежную пору это довольно опасно. Поэтому локомотивом поезда управляют исключительно опытные профессионалы.

Темури Тедиашвили, машинист

- Я работаю тут уже 42 года. Конечно, это очень сложный промежуток дороги. Горное извилистое ущелье. На протяжении всего пути надо быть максимально внимательным, особенно когда выпадает такой снег. Но когда уже есть большой опыт, то, естественно, чувствуешь уверенность в себе и не боишься.

В департаменте грузинских железных дорог уже заявили – в ближайшее время всеми любимой «Кукушке» планируется предоставить статус национального культурного наследия.

Авторы: Анна Анастасиали, Шалва Сурамелашвили, Грузия.

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