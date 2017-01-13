К концу 2017 года прогнозируют 201 миллионов безработных в мире

Число безработных в мире к концу года достигнет 200 миллионов человек, прогнозируют в международной организации труда.

Причина, по словам экспертов, на поверхности: рабочие места попросту не успевают создавать, тогда как людей работоспособного возраста с каждым годом становится все больше. Авторы исследований считают, что в Европе и Северной Америке безработица не уменьшается и остается крайне высокой. А в Западной Европе число безработных продолжает расти и сегодня.

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