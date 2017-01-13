Россияне стали покупать меньше мяса и больше овощей

Дана Нуржан, корреспондент

- За последние два года рацион жителей России сильно изменился. Россияне стали покупать меньше мяса, рыбы, молока и молочных продуктов, но заметно больше картошки, кабачков и тыквы. Такие данные опубликовал Росстат. Некоторые оптимистично настроенные эксперты считают, что это признаки перехода на здоровое питание. Но большинство специалистов по продовольственным вопросам объясняют эту ситуацию ростом цен и одновременным падением доходов населения.

Еще никогда за последние десять лет россияне не ели столько овощей. Так, например, на каждого жителя страны в 2015 году пришлось 112 килограмм картошки или девять килограмм в месяц. Это на три килограмма больше, чем, к примеру, в 2005. А потребление кабачков, тыквы и арбузов выросло на целых 24 килограмма по сравнению с тем же 2005.

Александр Абрамов, профессор НИУ высшей школы экономики

- Снижение реальных доходов россиян, начиная c 2014, 2015, 2016 год это, конечно, заставляет переход людей на более дешевые продукты питания. Наиболее сильно от чего отказались это молочные продукты. По официальной статистике, молоко и молочные продукты подорожали на 20 процентов за год, но я могу сказать так, в наиболее доступном супермаркете цены на масло повысились на 70 процентов.

Дана Нуржан, корреспондент

- Сегодня жители России тратят на еду едва ли не больше половины своего бюджета. Кроме того, чтобы сэкономить, многие переходят с натуральных продуктов на более дешевые заменители. Экономисты же отмечают: очевидно, что пока цены растут, а доходы падают, хозяйки будут покупать больше картошки и меньше мяса.

А вот казахстанцы на мясо среди остальных продуктов тратят больше всего. Такие данные приводит комитет по статистике. В целом на продовольствие в прошлом году наши люди потратили 2 триллиона 700 миллиардов тенге. Это почти 36 процентов от общего объема розничных продаж в стране. Причем, по статистике, больше всего казахстанцы тратят именно на мясо и рыбу. В декабре прошлого года эта цифра составила 21 процент от общей доли расходов. Далее идут масложировые изделия и яйца - почти 18 процентов, меньше покупают фрукты и овощи, хлеб, крупы, сахар и специи.

Автор: Дана Нуржан, оператор: Тимур Алтынбаев

Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter