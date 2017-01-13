Соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти могут продлить в мае

Так, Саудовская Аравия урезала производство до 10 миллионов баррелей в день. Это даже больше, чем предполагает соглашение ОПЕК. Кстати, эксперты не исключают, что оно может быть продлено в мае этого года. А это может растянуть период растущих цен.

Хотя как отметила эксперт «Самрук Казына», в этом случае освободившуюся нишу рынка могут занять производители сланцевой нефти и тогда цена может начать снижаться. Но это прогнозы, а пока нефть сохраняет позиции. И поддерживает курс тенге даже несмотря на то, что ФРС готовится вновь повысить ставку. Сегодня по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар укрепился незначительно и сейчас стоит 332 тенге 06 тиын.

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