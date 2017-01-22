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В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0

  • 22.01.2017 14:10
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 8,0 Фото: © Flickr/ Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 8,0 произошло на территории одного из островов государства Папуа — Новая Гвинея в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки зафиксированы в 04.30 по всемирному времени UTC (07.30 мск) в 36 километрах к северо-западу от города Арава, который является административным центром автономного региона Бугенвиль. Очаг залегал на глубине 167,5 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Объявлено предупреждение о цунами.

Папуа-Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.

Источник: ria.ru

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