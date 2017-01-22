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В Индии поезд сошел с рельс, есть жертвы

  • 22.01.2017 15:18
В Индии поезд сошел с рельс, есть жертвы

Как минимум 36 человек погибли и десятки получили ранения в результате крушения поезда в индийском штате Андхра-Прадеш на юго-востоке страны, сообщают местные власти.

Семь вагонов и тепловоз сошли с рельсов возле станции в округе Визианагарам. Многие пассажиры поезда до сих пор остаются под завалами, и спасатели опасаются, что число жертв может возрасти.

Причины аварии поезда пока неизвестны. Сообщается, что пострадавшие были доставлены в две близлежащие больницы. Крушение произошло вечером в субботу, поезд направлялся из Джагдалпура в Бхубанешвар. Аварии поездов в Индии происходят довольно часто, так как железнодорожная сеть страны находится в плохом состоянии.

В ноябре прошлого года более 140 человек погибли в результате крушения поезда в штате Уттар-Прадеш на севере страны. В марте 2015 года в результате железнодорожной аварии в том же штате погибли 39 человек.

Источник: bbc.com

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