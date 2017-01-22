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Спецпосланник ООН по Сирии: Мы заинтересованы в успехе предстоящей встречи в Астане

  • 22.01.2017 16:33
Спецпосланник ООН по Сирии: Мы заинтересованы в успехе предстоящей встречи в Астане

22 января 2017 года в Астане министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел встречу со Спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

Главной темой беседы стала предстоящая в Астане международная встреча по сирийскому урегулированию между правительством Сирийской Арабской Республики и сирийской вооруженной оппозиции.

С.де Мистура от имени Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша высказал принательность Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву за организацию площадки для сирийских переговоров и отметил, что ООН первой поддержала идею о встрече в Астане

К. Абдрахманов в свою очередь отметил, что Казахстан рассматривает ООН в качестве ведущего участника процесса организации переговоров по Сирии и предстоящая встреча в Астане станет положительным вкладом в ход подготовки к очередному раунду Женевских мирных переговоров.

Собеседники подробно обсудили практические организационные аспекты подготовки к встрече и высказались за продолжение активных усилий по урегулированию сирийского конфликта.

В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства Казахстана ознакомил спецпосланника ООН с миротворческими инициативами страны и приоритетами деятельности на посту члена Совета Безопасности ООН.

В тот же день состоялась встреча К. Абдрахманова с главами делегаций Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики по обсуждению различных аспектов подготовки к Международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане.

 

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