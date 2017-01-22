В Нью-Йорке 600 тысяч противников Трампа устроили протестный марш

Шествие в Нью-Йорке стало частью большой протестной акции, так называемого женского марша. Он приурочен к первому дню президентства Трампа.
Протестующие прошли от штаб-квартиры ООН до Трамп-тауэр, небоскреба, расположенного на Пятой авеню. В этом здании миллиардер сообщил о своем намерении побороться за президентское кресло в 2015 году. Здесь же в ноябре 2016-го республиканец объявил о своей победе на выборах.
Дональд Трамп принес присягу в качестве 45-го президента США 20 января 2017 года.
Источник: lenta.ruНашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter