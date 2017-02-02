В Астане может пройти техническая встреча по Сирии

А вот студенты Калифорнийского университета в эти дни заняты отнюдь не спортом. Они устраивают массовые протесты, которые неизменно перерастают в беспорядки. Учащиеся протестуют против лекций одного из преподавателей - ярого сторонника Дональда Трампа. О ситуации в США и не только - наш международный обозреватель, Руслан Идрисов.

Руслан Идрисов, корреспондент

- Ольга, спасибо. Сразу скажу, дирекция университета лекцию все-таки отменила. Однако охладить пыл студентов удалось не сразу. Но сейчас не об этом. Через пару секунд расскажу о возможном проведении еще одной встречи по Сирийскому кризису в Астане.

В Министерство иностранных дел Казахстана поступило обращение с просьбой организовать еще одну встречу по Сирии в Астане. Ее проведение запланировано уже на 6 февраля. Предполагаемые участники - Россия, Турция, Иран и представитель ООН. В пресс-службе МИДа заявили, что страны-гаранты намерены обсудить соблюдение режима прекращения боевых действий. Механизм контроля за ним было решено создать именно во время Астанинского процесса 24 января. Отмечу, аккредитация прессы на предстоящую встречу не предусмотрена. Ожидается лишь итоговый брифинг участников.

Рост цен на продукты питания в этом году прогнозируют эксперты для всего мира. По данным аналитиков, отметки на ценниках в январе 2017-го стали самыми высокими за последние два года. На показатели повлияли в первую очередь, подорожавшие почти на 10 процентов - сахар, зерно и растительное масло. За предыдущие пять лет организация отмечала устойчивое снижение цен на продовольствие из-за высоких объемов поставок, замедления мировой экономики и укрепления курса доллара.

В Германии будут выплачивать больше тысячи евро беженцам, которые решат вернуться на родину. О запуске новой миграционной программы заявили в Министерстве внутренних дел страны. Она коснется переселенцев из 45 государств. Из федерального бюджета на это уже выделили 40 миллионов евро. Возвращение на родину будет исключительно добровольным. Кстати, власти Германии предусмотрели риски - первую часть выплаты участники программы получат при выезде из страны. Оставшуюся сумму перечислят на счет спустя полгода проживания на родине.

Тем временем в ООН раскритиковали иммиграционные указы Трампа. Генсек организации Антониу Гутерриш заявил, что их необходимо отменить как можно скорее. Речь, идет, в том числе и о запрете на въезд в страну граждан нескольких государств Ближнего Востока. По этому поводу в разных городах соединенных штатов развернусь массовые протесты.

Руслан Идрисов, корреспондент

- И на последок Оль, новость из мира почти фантастики. Только все абсолютно реально.

Уже интересно...

Руслан Идрисов, корреспондент

- Искусственный интеллект обыграл четверых лучших игроков в покер. После 20-дневного матча машина выиграла у людей почти два миллиона долларов.

- В смысле, это реальные деньги?

Руслан Идрисов, корреспондент

- Нет, ставки, конечно, были виртуальными. Однако эксперты назвали это очередным прорывом в разработке искусственного интеллекта. А у меня всё.

Спасибо, Руслан.

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